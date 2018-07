Salvati i 12 ragazzini nella grotta, finisce l'incubo in Thailandia

ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23 giugno.



Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia thailandese di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso ha appena fatto un annuncio incredibile. Sono stati trovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23 giugno.

Breaking: The 12 boys and soccer coach missing in a cave in #Thailand for a week have been found alive. pic.twitter.com/IpCYnXOH9J — BeeNewsDaily (@BeeNewsDaily) 2 luglio 2018

Il gruppo di ragazzi che era intrappolato in una grotta in Thailandia è stato trovato a 400 metri dalla cavità di «Pattaya Beach», rimasta asciutta durante le inondazioni, e apparentemente non si sono mossi da lì per per tutta la durata della loro scomparsa. I soccorritori avevano da giorni identificato l'area come l'unica possibile via di salvezza per i dispersi, di cui non si avevano notizia da ormai nove giorni. Ci vorranno alcune ore per imbastire le operazioni di recupero e riportare i 13 dispersi all'esterno della grotta, ha aggiunto il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorsi.I ragazzini fanno parte della squadra di calcio Moo Pa (cinghiale). Quel giorno erano con il vice allenatore Nopparat Kantawong, con il quale avevano fatto altre gite durante gli allenamenti. L'allenatore capo, Nopparat Kantawong, era certo che lo spirito di squadra li avrebbe aiutati a resistere. «Si prenderanno cura gli uni degli altri altri», aveva detto, citato dai media thailandesi. Il più piccolo del gruppo, l'undicenne Chanin «Titan» Wibrunrungrueang, gioca a calcio fin dall'età di 7 anni. Il capitano della squadra è il 13enne Duangpet «Dom» Promtep.