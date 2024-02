Domenica 4 Febbraio 2024, 08:46

FOLIGNO - Punta una pistola, poi risultata essere un’arma giocattolo, alla testa di un 73enne e preme il grilletto. Il grave episodio, che fortunatamente non ha prodotto conseguenze, è avvenuto nei giorni scorsi a Spello ed ha portato alla denuncia a piede libero per l’ipotesi di minaccia aggravata due 19enne, un 17enne e un 16. La volta nelle indagini e la soluzione del grave episodio portano la firma dei carabinieri della Compagnia di Foligno, guidati dal maggiore Giuseppe Agresti, ed in particolare dei militari della Stazione di Spello che hanno materialmente condotto le investigazioni. I quattro, in base alla fascia d’età sono stati come detto denunciati a piede libero alla Procura di Spoleto ed alla Procura dei Minorenni di Perugia.

I FATTI

Tutto è iniziato quanto il 73enne, nel rientrare a casa, ha trovato quattro ragazzi seduti sui gradini del portone di ingresso. Alla richiesta di questi – ricostruisce una nota dell’Arma - di allontanarsi, poiché occupavano uno spazio di pertinenza della sua abitazione, uno dei quattro con tono minaccioso gli diceva di entrare in casa e di non infastidirli. Ne scaturiva un diverbio tra l’uomo ed i giovani, ai quali è stato nuovamente chiesto di allontanarsi. Uno dei quattro ha estratto quindi una pistola di colore nero e l’ha puntata alla testa dell’anziano premendo il grilletto, fortunatamente senza conseguenze e successivamente si è accertato che si trattava di un’arma giocattolo. Il 73enne, spaventato e colto da uno stato di agitazione, è rientrato in casa e ha chiamato il 112. I militari della Stazione di Spello, e giunti immediatamente sul posto hanno identificato i quattro ragazzi che nel frattempo si erano allontanati, disfacendosi della pistola. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri e l’acquisizione delle immagini di video sorveglianza di alcune telecamere presenti nella zona hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda, corrispondente nella dinamica a quanto denunciato dalla vittima, nonché di far ritrovare la pistola giocattolo, sequestrata, occultata da uno dei ragazzi all’interno di una fioriera nelle vicinanze. I quattro ora dovranno rispondere di minaccia aggravata.

CENTRO STORICO

Intanto i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato a piede libero a Foligno uno straniero 41enne. L’episodio è accaduto di giorno nella centralissima via Gramsci, cuore della movida cittadina, dove i militari, durante un controllo, hanno sorpreso il 41enne l’uomo mentre orinava su un muro mentre c’erano dei passanti in transito. Richiamato dai carabinieri, l’uomo s’è rivolto lo mostrando le parti intime ed iniziando a inveire e pronunciando frasi offensive. Fatto rivestire, è stato identificato e sottoposto a controllo che ha portato all’individuazione di due spinelli di marijuana. È scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e oltraggio a pubblico ufficiale e per la droga è stato segnalato alla Prefettura.