Amelia, Emma Marrone alla Comunità Incontro:«Questi posti sono piccoli miracoli, ragazzi non sprecate questa opportunità»

AMELIA Emma Marrone visita a sorpresa la Comunità Incontro. Di passaggio in Umbria per una ospitata a Radio Subasio oggi pomeriggio la cantante salentina ha deciso di fare una piccola deviazione e fermarsi ad Amelia per conoscere la struttura terapeutica fondata da don Pierino Gelmini. Qui ha incontrato i ragazzi impegnati nel percorso di recupero dalle dipendenze.

In un auditorium gremito, Emma ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro.

«Sono felice di essere venuta perché qui di fronte a me ci sono persone che con sacrificio ce la stanno mettendo tutta per rialzarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questi posti sono dei piccoli miracoli. Siete fortunati: qui avete davvero la possibilità di ricominciare e scegliere di vivere al meglio, di riprovare a fare una nuova vita. Molti non ce l’hanno questa possibilità. Mi raccomando non sprecate questa occasione: tutti ci perdiamo ogni tanto e nella nostra società chi sbaglia purtroppo viene giudicato e ci si volta dall’altra parte. Ma voi siete qui. Avete ancora, e tutti ce l'abbiamo sempre, la possibilità di scegliere. Forza ragazzi!!».