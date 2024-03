Piloti si addormentano per quasi mezz'ora, aereo finisce fuori rotta. Aperta un'indagine

Due piloti si sono addormentati durante un volo della Batik Air da Kendari (nel Sud-est asiatico) e Giakarta. Lo racconta la CNN, secondo cui il Ministero dei Trasporti indonesiano ha aperto un'indagine per accertare la condotta del comandante e del suo vice. A quanto pare, i due si sarebbero addormentati contemporaneamente per 28 minuti il 25 gennaio, causando alcuni errori di navigazione, come l'uscita dell'aereo dalla corretta traiettoria di volo.

L'incidente

Secondo il rapporto della compagnia, il copilota ha immediatamente avvertito il comandante di non aver riposato abbastanza la notte precedente, avendo dormito soltanto per 30 minuti. Dopo il decollo da Kendari, il primo pilota ha comunicato al collega di volersi riposare, lasciando al vice il comando dell'aereo. Passati circa 90 minuti dall'inizio del volo, il copilota si sarebbe addormentato inavvertitamente, probabilmente a seguito di un colpo di sonno. Il centro di controllo dell'area di Giakarta ha provato a comunicare con l'aereo, senza ricevere risposta. Circa 28 minuti dopo l'ultima trasmissione registrata, il comandante si è svegliato rendendosi conto che l'aereo non si trovava sulla traiettoria di volo corretta.

A quel punto ha svegliato il collega e ha risposto al centro di controllo, affermando che c'era stato un problema di comunicazione radio ormai risolto.

Le conseguenze

Nessuno tra i 153 passeggeri e i quattro assistenti di volo a bordo è rimasto ferito e non ci sono stati danni all'aereo. Il volo BTK6723 è durato 2 ore e 35 minuti ed è atterrato con successo a Giakarta. La compagnia non ha voluto rivelare i nomi dei piloti, ma dalle informazioni che la CNN ha fatto trapelare pare si tratti di due uomini indonesiani di 32 e 28 anni. A quanto pare, il copilota avrebbe due gemelli di un mese ed è per questo che la notte precedente non è riuscito a chiudere occhio. Nel frattempo i due piloti sono stati sospesi, in attesa di ulteriori indagini.