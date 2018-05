Buon compleanno Charlotte, la principessina di Cambridge compie 3 anni

di Simone Pierini

La piccola, secondogenita di William e Kate,. La principessina, sorella minore di «Baby» George ha da poco avuto un altro fratellino, Louis Arthur Charles, lo scorso 23 aprile. Oggi le attenzioni sono tutte per lei e l'account ufficiale Instagram della famiglia Reale le ha regalato un post tutto per farle gli auguri.«Wishing a happy third birthday to Princess Charlotte – thank you all for your lovely messages!» («Auguri per un felice terzo compleanno Principessa Charlotte - grazie a tutti per i vostri messaggi», la traduzione). Il web sta iniziando ad apprezzare la piccola Charlotte che è stata già ribattezzata diva o the queen. Il suo modo di fare, il suo atteggiamento disinvolto davanti le macchine fotografiche e le telecamere, il suo essere a suo agio nel ruolo di visibilità che le è stato imposto per doveri di corte, sembra sposarsi a meraviglia con il peso del nome completo:Charlotte porta con sé infatti il nome della Regina Elisabetta, la regnante più longeva della storia britannica, e quello della nonna Lady Diana, la più amata di sempre dalla popolazione che a distanza di anni dalla sua morte non ne dimentica nessun aspetto.Tantissimi sono gli auguri social dei followers della Corona che riempito il post di Instagram. La bimba viene definita "adorabile" e "tenera", e le viene augurato di poter vivere una vita con coraggio e forza.