Principessa Charlotte e il principino George scatenati: ballano e cantano al concerto per Re Carlo

Lo hanno fatto di nuovo. Il principino George e la principessa Charlotte hanno rubato la scena durante il concerto per l'incoronazione di Re Carlo. Accanto ai loro genitori Kate e William, hanno partecipato all'evento scatenando la curiosità di fotografi e sudditi. Entrambi ben vestiti, hanno ballato e cantato insieme agli altri membri della famiglia reale al concerto di Windsor, a cui ha partecipato quasi tutta la Royal Family.

Il ruolo all'incoronazione di Re Carlo di George e Charlotte

La principessa Charlotte indossava in un abito in chiffon a balze color crema e nero di Self Portraits Kids, uno dei marchi preferiti della principessa del Galles. L'evento arriva in un weekend impegnativo per i piccoli reali, che ieri hanno avuto tutti un ruolo da protagonista nell'incoronazione del nonno. Il principe George, 9 anni, è stato selezionato come uno dei paggi d'onore del Re, mentre Charlotte ha avuto un ruolo protettivo e rassicurante con il fratello minore Louis durante la cerimonia.

Charlotte è stata vista seduta accanto al fratellino in un'auto reale con i genitori dopo aver lasciato il palazzo la mattina, e poco dopo in prima fila all'Abbazia. Indossava un abito e una mantellina di Alexander McQueen. Ha tenuto per mano il suo fratellino sfacciato durante i momenti di apertura dello storico servizio. E i media inglesi sono tutti d'accordo: «Si sono comportati in modo impeccabile».