Il principino Louis sbadiglia all'incoronazione di nonno re Carlo: il terzogenito di Kate e William ruba (di nuovo) la scena

George, Charlotte e Louis, protagonisti indiscussi dell'incoronazione di nonno re Carlo e della regina Camilla. I due figli più piccoli del Principe e della Principessa del Galles, William e Kate, hanno rubato anche oggi il cuore dei royal fan mentre sorridevano a tutti mentre si dirigevano all'Abbazia di Westminster da Buckingham Palace per l'incoronazione. Poi mano nella mano hanno atteso l'inizio della cerimonia. I fratelli sono arrivati, in auto reale con mamma e papà, ​​senza il fratello maggiore, il principe George, nove anni, che è un paggio d'onore per re Carlo. Riveste il suo ruolo alla perfezione George che percorre la navata dell'Abbazia di Westminster tenendo il pesante mantello del nonno, fiero e teso. Chissà a cosa sta pensando.

Sbadiglia, si muove, guarda il soffitto, attira l'attenzione della sorella Charlotte, parla con la mamma. È il principino Louis, il terzogenito di William e Kate che, seduto in prima fila nella abbazia di Westminster durante l'incoronazione di Carlo III, tenta nuovamente di rubare la scena. Non è la prima volta che il più piccolo dei Cambridge - di cinque anni e quarto in linea di successione - viene immortalato da obiettivi e telecamere mentre fa il birichino: hanno fatto il giro del mondo le immagini mentre fa versi e boccacce affacciato al balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale durante le celebrazioni per il Giubileo della regina Elisabetta II lo scorso settembre.

Gli abiti dei nipoti del re

Charlotte è regale. Il suo abito riprende quello indossato da mamma Kate. La giovane principessa ha un abito e una mantella Alexander McQueen in crêpe di seta color avorio con ricami dai motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, che simboleggiano le quattro nazioni. E un copricapo di diamanti. Charlotte anche indossa un copricapo Jess Collett x Alexander McQueen con lingotti d'argento, cristalli e fili d'argento, simile al copricapo che indossa la Principessa del Galles.

Louis invece indossa un abito sartoriale nero di Savile Row Dege and Skinner: tunica Hainsworth Garter Blue Doeskin con abbellimenti in pizzo appositamente progettati sul colletto, sui polsini e sul davanti. L'indumento della gamba è nero completo di striscia blu giarrettiera.