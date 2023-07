Camilla e il potere di Charlotte: la nipotina preferita di re Carlo è l'unica in grado di calmarla durante gli attacchi di ansia

Potere da vera reale, un potere da re taumaturgo. La principessa Charlotte ha un dono naturale e tutti a corte se ne sono accorti. La bimba è, come la mamma, un concentrato di disinvoltura e fermezza. Non fa trapelare emozioni, è composta, a volte persino altera. Charlotte è l'unica che riesce a mostrare sicurezza ed eleganza durante gli eventi pubblici (che possono durare molte ore) e a mantenere la calma come una vera regina. E ha solo otto anni.

La principessa Charlotte, così disinvolta e altera a otto anni: Camilla e re Carlo la adorano

Se si pensa alle smorfie di Louis capite che ci troviamo in un altro mondo: il repertorio di immagini che colleziona la piccola Charlotte, infatti, non ha nulla a che vedere con la vita quotidiana di un bambino.

La disposizione d'animo della principessa bambina pare un toccasana per la regina Camilla. La consorte di re Carlo ammira molto questa virtù, visto che lei non ne è dotata.

Camilla non riesce ad essere sempre composta e perfetta come la principessa durante gli eventi. E Camilla soffre pure di attacchi d'ansia: un problemino che rischia di sfregiare il rigidissimo protocollo di Buckingham. La regina sta cercando di migliorare questo aspetto: sta lavorando sodo su sé stessa per gestire meglio la sua presenza in pubblico. Ad aiutarla è la principessina.

Spesso, infatti, secondo alcune voci di Corte, la regina Camilla si sarebbe fatta prendere da attacchi di panico prima di mostrarsi ai sudditi e solo l'aiuto della principessa Charlotte sarebbe stato in grado di farle superare quel momento così difficile.

Secondo alcune voci di Palazzo, la principessa Charlotte si starebbe avvicinando sempre di più alla nonna Camilla. Durante i momenti che precedono gli eventi ufficiali, la principessa è solita trascorrere alcuni minuti insieme alla regina Camilla per tranquillizzarla. Il suo è un potere fortissimo. Sarà per questo che è la preferita di nonno Carlo?