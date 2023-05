Kate Middleton mamma, le (particolari) regole in casa con George, Charlotte e Louis: così calma capricci e urla

Il suo lavoro come Principessa del Galles le richiede di apparire sempre molto professionale mentre svolge i suoi doveri reali. Ma Kate Middleton si destreggia tra il suo carico di lavoro pubblico e un altro ruolo molto importante: essere mamma. Sebbene abbia la tata di famiglia a disposizione per aiutare, si dice che Kate sia una mamma di tre figli molto partecipe in casa insieme al marito, il principe William. Quindi, una volta che i doveri reali sono finiti e torna dal principe George, dalla principessa Charlotte e dal principe Louis, sveste i panni da principessa per indossare quelli di madre. E per calmare i capricci dei figli adotta delle regole particolari.

Le regole di mamma Kate

Quando è nella casa di famiglia di Adelaide Cottage a Windsor, gli addetti ai lavori dicono che Kate è proprio come qualsiasi altra "mamma normale".

Un'amica una volta ha dato un'idea di com'è la 41enne a porte chiuse, spiegando che è «molto rilassata a casa». Hanno detto a People : «Quella di Kate e William è una casa normale e piena di impegni con bambini che corrono in giro e fanno cadere le cose. I bambini non si danno arie, né vengono trattati da principi. Kate lo sta facendo per aiutare i suoi figli a essere più radicati e tenere sotto controllo la loro realtà. Questo è ciò che conta davvero per lei».

Niente urla

Ciò significa che Kate ha delle regole in casa che lei e i bambini devono seguire, inclusa una su cui è molto severa: niente urla. Un insider ha detto a The Sun : «Urlare è assolutamente "off limits" per i bambini e ogni accenno di urlarsi addosso viene affrontato con l'allontanamento». Ma piuttosto che essere mandati nelle loro camere da letto quando si comportano male, la coppia reale ha una tecnica diversa: la chiacchierata sul divano. «Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e loro non gridano mai».

Codice segreto

Non solo Kate utilizza tecniche disciplinari a casa, ma secondo quanto riferito ha anche un codice segreto che usa se sente di aver bisogno di calmare i suoi figli e apparentemente funziona ogni volta. L'autore Tom Quinn scrive nel suo libro "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up In The Royal Family" racconta: «Quando il principe Louis si è comportato male al giubileo di platino della defunta regina, per esempio, facendo la linguaccia a sua madre, la reazione di Kate è stata elogiata da squadre di commentatori esperti. Apparentemente ha usato un codice segreto per calmare i bambini, come fa in alcune occasioni: "Facciamo una pausa", ha detto». Ma come ha spiegato un ex membro dello staff, i bambini sanno che queste poche parole hanno molto più peso di quanto potremmo immaginare.

Uniforme da mamma

Essere una mamma pratica con tre bambini piccoli significa che l'affascinante immagine pubblica di Kate non è sempre replicata a casa. Niente tailleur o vestiti glamour, dunque, Kate come qualsiasi mamma corre avanti e indietro per lasciare o riprendere George, Charlotte e Louis dalla Lambrook School. Un amico ha aggiunto: «Ha sempre i capelli raccolti in una coda di cavallo. Indossa i suoi abiti da ginnastica, o un vestito e scarpe da ginnastica, pochissimo trucco, si scusa perché è in ritardo prima di scappare. È la vita di una mamma che lavora con tre bambini piccoli, solo un diverso tipo di lavoro».

Infatti, quando George e Charlotte frequentavano la loro precedente scuola, la St Thomas nel sud di Londra, qualcuno ha raccontato che i genitori non si interessavano molto a Kate. E questo perché c'era un'altra mamma che le persone notavano molto di più: «una modella di Victoria's Secret e i papà erano molto più interessati a lei».