Re Carlo incoronazione: per George, Charlotte e Louis un ruolo inedito nella cerimonia. Cosa faranno gli altri nipoti?

I nipoti di Re Carlo avranno un ruolo inedito nella cerimonia di incoronazione, prevista per sabato 6 maggio alle ore 11. Ma non tutti. Come rivelato dal Times, i tre figli del principe e della principessa di Galles, George, Charlotte e Louis saranno al seguito della processione reale che accompagnerà il sovrano sino al Coronation Theatre in fondo all'abbazia. I giovani eredi viaggeranno accanto ai loro genitori, il principe William e la principessa Kate, nella carrozza che seguirà re Carlo e la regina Camilla. Fra i paggetti vi saranno dunque il principino George, destinato un giorno a diventare re, assieme ai nipotini di Camilla, Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy. La musica dell'intera cerimonia è stata scelta personalmente dal re e comprende 12 brani creati per l'occasione, fra cui una composizione di Andrew LLoyd Webber e un'altra di musica greco ortodossa, in memoria del padre del sovrano, principe Filippo, nato in Grecia. Per la prima volta non vi saranno inni solo in inglese, ma anche in gallese, gaelico scozzese e gaelico irlandese, altre lingue parlate nel Regno Unito.

Le due carrozze

In altre due carrozze ci saranno la principessa Anna e suo marito, Sir Tim Laurence; il nuovo duca e la duchessa di Edimburgo; il duca e la duchessa di Gloucester; il duca di Kent e sua sorella, la principessa Alexandra. Per contro, né il principe Harry e Meghan Markle né Andrea di York sfileranno a Londra. Non sfileranno nemmeno la principessa Eugenie e la principessa Beatrice di York, in quanto non sono membri ufficiali della famiglia reale.

Il desiderio di Camilla

Camilla, come il Times ha rivelato qualche tempo fa, avrebbe espresso il desiderio che siano i suoi 5 nipoti a reggere il baldacchino che tradizionalmente copre le consorti mentre vengono consacrate regine dall'arcivescovo di Canterbury. Si tratterebbe di una decisione senza precedenti, visto che finora è sempre stato un gruppo di duchesse a ricoprire questo ruolo. Molti occhi saranno puntati su Harry, il principe ribelle che arriverà dalla California lasciando a casa la moglie Meghan e i due bambini. Si prevede che sarà seduto indietro rispetto al resto della famiglia, che incontrerà per la prima volta dall'uscita del libro di memorie 'Sparè, non certo gradito a Buckingham palace. Eccetto i figli di Harry, saranno presenti tutti dunque tutti nipotini del re, così come probabilmente i figli dei suoi fratelli.