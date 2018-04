Aereo precipitato ad Algeri, il racconto di un italiano: «Ho visto l'aereo precipitare già in fiamme»

«L'aereo era già in fiamme quando è caduto» ed è precipitato «a velocità sostenuta, quasi in picchiata»: ha detto Francesco Simone, un consulente commerciale per le imprese italiane in Algeria, che questa mattina ha visto schiantarsi al suolo l'aereo militare algerino vicino alla cittadina di Boufarik, nel nord del Paese. Simone stava percorrendo l'autostrada che collega Algeri ad Orano quando nel cielo ha visto «una lingua di fuoco». Era «un aereo molto grande - ha proseguito - che aveva tutta l'ala sinistra avvolta dalle fiamme». E poi ha raccontato: «Me la sono vista brutta, è caduto a 300-400 metri da dove eravamo».

Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32



