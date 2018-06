Muore mentre fa il bagno a Rimini, inutili i soccorsi

Un corpo senza vita è stato avvistato questo pomeriggio intorno alle 16.30 mentre galleggiava in mare, privo di conoscenza, all'altezza dello stabilimento balneare 52. A perdere la vita è stato un uomo di circa 80 anni mentre stava facendo il bagno a. Ad accorgersene è stato il bagnino di salvataggio che si è tuffato e lo ha portato a riva per cercare di rianimarlo. Sono poi intervenuti i soccorsi sanitari ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla sua identità. Per i rilievi di rito è intervenuta la Capitaneria di porto.LEGGI ANCHE ----> Turista romano muore in Sardegna