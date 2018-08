Raganello, chi sono le vittime: coppia napoletana lascia due figlie, Antonio volontario al Rigopiano

di Domenico Zurlo

Morta mamma di Torre del Greco. Nella piena, coinvolta anche una famiglia di Torre del Greco, la cittadina vesuviana che ha pianto la perdita di quattro ragazzi durante il crollo di ponte Morandi a Genova. Morta una donna,



Nella piena, coinvolta anche una famiglia di Torre del Greco, la cittadina vesuviana che ha pianto la perdita di quattro ragazzi durante il crollo di ponte Morandi a Genova. Morta una donna, Immacolata Marrazzo , messi in salvo e ora ricoverati il marito, Giovanni Sarnataro, e i due figli Marco e Angela.

Sono dieci i morti accertati nelle Gole delmentre dalla Protezione civile informano che non ci sono più dispersi. Cinque delle vittime sono state portate nell'obitorio di Castrovillari, due a Rossano, altre due a Corigliano Calabro e una a San Marco Argentano. Nell'ospedale di Castrovillari è ricoverata una giovane donna sotto choc. Nella tragedia ha perso il marito, mentre due figli sono rimasti feriti.Ecco i nomi nomi e le storie delle vittime:LEGGI ANCHE ----> Raganello, cosa è successo Tra le prime vittime identificate c’è Antonio De Rasis , 32 anni, volontario della Protezione civile: il suo zaino è stato trovato a valle, a vari chilometri di distanza dal luogo del dramma. Il suo passato è quello di un eroe: da volontario era stato infatti tra coloro che erano intervenuti dopo la valanga all’hotel Rigopiano.Altre due vittime accertate sonouna coppia di Qualiano, in provincia di Napoli: a renderlo noto, lo stesso sindaco della città. I due erano in vacanza in Calabria con le loro figliolette di 10 e 12 anni, che sono state salvate e resteranno orfane.«Esprimo, a nome mio e di tutta l’amministrazione qualianese, il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo già messi in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà bisogno - ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook - Annuncio che, al ritorno delle salme dopo gli esami autoptici, verrà indetto un giorno di lutto cittadino. Tutta la comunità di Qualiano, profondamente commossa, si stringe al dolore delle famiglie».Uno dei momenti più difficili per i soccorritori è stato quando hanno recuperato il suo corpo: la vittima più giovane della tragedia è una, trovata in costume da bagno. Il suo corpo era vicino a quelli di altre vittime, è stato il momento più difficile e commovente, ha detto chi l’ha ritrovata.