23 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Coronavirus, anche in Abruzzo arrivano le liste di “overbooking”. A breve anche in Abruzzo ci si potrà iscrivere all’elenco di chi vuole essere vaccinato, ma non è stato ancora contattato. Un aspetto che attendeva di essere definito dopo che il nuovo commissario straordinario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, aveva detto di «vaccinare chi passa» per evitare di sprecare dosi. Un’esternazione che generato un fenomeno molto particolare, che sta prendendo piede anche in Abruzzo: quello delle persone che si presentano ai centri vaccinali per chiedere di avere una dose.

«Proprio l’altro giorno – ha chiarito ieri il referente abruzzese della campagna, Maurizio Brucchi – ho posto la questione al commissario in una call. I nostri criteri sono questi: ci saranno delle liste di overbooking alle quali ci si potrà iscrivere, ma ovviamente sempre tenendo conto della categoria che si sta vaccinando ed eventualmente della sottocategoria. Per esempio: se stiamo vaccinando gli ultraottantenni cercheremo ultraottantenni in overbooking, se non ci sono cercheremo settantenni, se non ci sono andremo ai sessantenni e se proprio non ci sarà nessuno vaccineremo un passante perché non si possono sprecare le dosi».