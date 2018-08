Raganello, tra le vittime Gianfranco: prima di morire ha salvato i suoi due figli

È morto dopo aver salvato i suoi figli. Gianfranco Fumarola, 43enne di Cisternino, ha perso la vita nella piena del Raganello: i figli di 11 e 12 anni si sono salvati probabilmente grazie al loro papà.LEGGI ANCHE Raganello, chi sono le 10 vittime: tre i napoletani, due i romani Fumarola era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi. È morto la notte scorsa in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La moglie Cinzia, calabrese e insegnante di scuola primaria, ed il figlioletto di 4 anni dell'uomo avevano deciso di non partecipare all'escursione nel Raganello. Assieme a loro c'era una nipote dell'uomo.«L'ipotesi è che l'uomo, come farebbe ogni padre, prima di essere trascinato dall'ondata di piena abbia salvato i due figli che sarebbero stati trovati dai soccorritori attaccati a dei rami o a delle rocce», spiega il sindaco di Cisternino Luca Convertini. La famiglia Fumarola vive in via Paolo Borsellino nella cittadina della Valle d'Itria.