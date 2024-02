Latitanti più pericolosi d'Italia: ecco i tre criminali introvabili (tra cui il killer di fiducia di Riina). «Massima allerta»

Omicidi, associazione a delinquere, estorsioni, sequestro di persona. Sono solo alcuni dei reati gravissimi compiuti dai tre criminali più pericolosi d'Italia ancora latitanti e inseriti nell'elenco «massima pericolosità del Programma Speciale di Ricerca» (GIIRL). Altri 56 soggetti sono classificati come pericolosi, 55 stanati e arrestati dal 2019 al 2023. Ma ora le forze dei militari e dell'Interpol si stanno focalizzando su alcuni nomi cerchiati in rosso. Tre introvabili, dei quali viene fornita, oltre a una foto segnaletica e alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), anche un'indicazione dei crimini per cui sono ricercati, con l'anno a partire dal quale sono iniziate le indagini.