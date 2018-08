Raganello, Valentina e Carlo, i fidanzati romani travolti dalle acque: solo la morte li ha separati

NEW YORK – In una sola giornata, la giustizia americana ha riconosciuto colpevoli due stretti collaboratori di Donald Trump. Il primo a essere giudicato è stato l’ex direttore...

L'epicentro della forte scossa registrata in Venezuela, che non ha ancora una magnitudo Richter definitiva, è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una...