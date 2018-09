Trova lavoro, ma a Rovigo nessuno le affitta casa: «Sono nigeriana, non mi vogliono»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da un mese una ragazza di origini nigeriane, residente in Italia da 19 anni, non riesce a trovare un appartamento in affitto a, nonostante abbia contattato tutte le principali agenzie immobiliari della città. «Sono affranta - racconta Nnenna Suberu, 25enne di Villafranca Veronese - Il più delle volte mi sono sentita rispondere dall'agente immobiliare di turno che non può darmi l'appartamento, in quanto sono straniera o peggio ancora perché sono nigeriana e il proprietario dell'immobile ha avuto esperienze negative con gli stranieri. Posso capire tutto, visto che ognuno è libero di fare ciò che vuole del proprio alloggio, ma questa vicenda mi sta costando parecchio, dato che sono costretta a sistemarmi nei bed & breakfast di Rovigo. Senza contare che per risparmiare nel fine settimana preferisco tornare a casa dei miei fratelli nel Veronese, ma spendendo di benzina nei viaggi di andata e ritorno. Finora tra una cosa e l'altra ho speso circa 450 euro, un mese di affitto di un appartamento».Tutto nasce quando la giovane nigeriana, in Italia con l famiglia da quando aveva sei anni, ha trovato un lavoro a Rovigo. «Ho frequentato tutte le scuole a Verona - racconta - dopo il diploma in tecnico di laboratorio chimico-biologico, all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Fermi di Verona mi sono laureata all'Università di Milano, in Scienze e Sicurezza chimico-tossicologiche dell'Ambiente, facoltà di Scienze del Farmaco. Ho quindi trovato impiego nel laboratorio chimico di un caseificio, in provincia di Verona, ma siccome il lavoro sarebbe terminato agli inizi di ottobre, dato che dovevo sostituire una ragazza in maternità, ho deciso di inviare diverse richieste di lavoro nelle province a me vicine. Una ditta polesana che si occupa di ricerche in campo farmaceutico mi ha contattata per un colloquio conoscitivo a metà giugno e a metà agosto mi hanno detto che avrei potuto iniziare a lavorare in centro a Rovigo ai primi di settembre. Mi sono quindi subito attivata per cercare un appartamento, ma non pensavo fosse così difficile: è diventato un incubo. Ho anche cambiato destinazione, optando anche per paesi vicini, come Bosaro, o le frazioni, tipo Grignano, ma una volta arrivata all'appuntamento per vedere l'appartamento in affitto mi è stato detto chiaramente che siccome sono nigeriana non si fidano. Eppure nell'appartamento dove ho sempre vissuto con la mia famiglia nessuno si è mai lamentato di noi, dato che abbiamo sempre pagato gli affitti in tempo». Nel frattempo, fino a quando la situazione non sarà risolta, una collega di lavoro ha deciso di ospitare la ragazza nella sua casa in un quartiere alle porte della città.