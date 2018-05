Meteo, weekend d'estate: sole e picchi di 30 gradi Previsioni

GUARDA ANCHE

e punte di: quello in arrivo sarà il primodi maggio con un tempo estivo. Dopo un'attesa di diverse settimane (le condizioni meteo non erano favorevoli, o per lo meno non completamente, dal fine settimana del 22 e 23 aprile), i prossimi sabato e domenica saranno perfetti per andare al mare.La prima parte della settimana sarà ancora all'insegna dell'instabilità, con piogge, temporali e temperature anche sotto la media almeno fino a mercoledì. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, nella seconda parte della settimana ci sono ulteriori conferme sul «ritorno dell'alta pressione, con temperature in deciso aumento».«È probabile espansione sull'Italia di un'area di alta pressione di matrice africana», confermano i meteorologi del Centro Epson Meteo. Se giovedì è ancora previsto qualche acquazzone, «da venerdì - spiega Ferrara di 3bmeteo.com - i temporali dovrebbero rimanere confinati sulle montagne, mentre il prossimo weekend si prospetta ben soleggiato con al più isolati temporali su Alpi e Appennino. Farà più caldo, tanto che sabato si potranno raggiungere i primi picchi di 28- 30 gradi in particolare su Valpadana e regioni tirreniche; qualche grado in meno è previsto sulle coste, complici le brezze marine. Questo anticiclone tuttavia potrebbe non essere particolarmente duraturo e venire almeno in parte nuovamente attaccato dalle correnti instabili entro i primi di giugno».Intanto, sempre secondo le previsioni del meteorologo, «ci aspettano almeno altri 2-3 giorni di tempo instabile sull'Italia, per una bassa pressione presente sul Tirreno. Acquazzoni e temporali sparsi bagneranno gran parte delle regioni fino a mercoledì, sebbene in modo molto irregolare. Non sono da escludersi fenomeni localmente intensi, in particolare a ridosso dei rilievi, mentre su coste e pianure non mancheranno anche delle parentesi più asciutte e soleggiate». «Il clima - prosegue Ferrara - si manterrà altresì a tratti fresco per il periodo, almeno nella prima parte di settimana. In particolare martedì le massime potrebbero localmente non superare i 20-22 gradi su gran parte del Centronord, poco più caldo al Sud. Molto fresco inoltre nottetempo e al primo mattino, quando i valori minimi potranno scendere localmente sotto i 13-14 gradi sulle aree interne»