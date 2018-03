Bolzano, estorce soldi alla ex minacciandola di pubblicare un video hot: arrestato

Prima ha tormentato con messaggi assillanti, pendinamenti e telefonate insistenti la ex moglie. Poi l'ha minacciata di diffondere su internet un video a luci rosse che la vedeva protagonista. In cambio del silenzio web, ha preteso circa 1.500 euro. Ora, però, è stato arrestato. In manette, un trentenne di Bolzano, che è stato accusato di estorsione. La vittima, infatti, ha avvertito la polizia, che si è presentata alla consegna del denaro arrestando l'uomo in flagranza di reato. Su richiesta della procura, il gip Emilio Schoensberg ha convalidato la misura e ha confermato la custodia cautelare in carcere.

Mercoled├Č 14 Marzo 2018



