Un “lockdown leggero”, è questa l'ipotesi sulla quale si sta lavorando. Anche se oggi sarà la giornata dei sindaci che stanno per firmare le ordinanze locali, ognuna calibrata a seconda dalla situazione del contagio sul territorio. E poi l'andamento della curva farà orientare anche le decisioni previste nel nuovo dpcm che dovrebbe arrivare domani. Insieme con i sindaci si stanno muovendo i governatori, anche loro con ordinanze mirate, per evitare di finire in zona rossa. Nelle prossime ore sono attese le decisioni dei presidenti di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, per porre un freno a spostamenti e assembramenti, mentre il sindaco di Napoli Luigi De Magistris annuncia un "ampio provvedimento" che non si fermerà alla chiusura di singole strade. Ma sulla Campania, che da giorni ha una situazione ospedaliera sotto stress e difficoltà nella trasmissione dei dati, si muove ora anche il governo, che sta valutando di aprire nuovi Covid hotel e rafforzare la presenza di Esercito e Protezione Civile a partire proprio dal capoluogo campano.

Vaccino antinfluenzale, Ricciardi: «Lombardia non è in condizioni di darlo a chi ne ha necessità»

Uno degli aspetti che ha subito più modifiche durante questi mesi sono gli incontri con gli amici e con i congiunti in casa anche per festeggiare compleanni, feste di laurea o per delle semplici cene e le regole per i ristoranti. Assolutamenti non ammessi per le regioni in zona rossa, sono limitati agli orari del coprifuoco (cioè dalle 22 alle 5 del mattino), in zona gialla e in zona arancione.

Covid, Crisanti: «Vaccino Pfizer solo un barlume, primi possibili cambiamenti tra un anno, non potrà essere obbligatorio»

«Lockdown nazionale per ora escluso», Conte: più militari a Napoli. Venerdì decisione sulle nuove zone rosse

Già nel dpcm del 3 novembre scorso era stato raccomandato di evitare gli incontri all'interno delle proprie abitazioni. La raccomandazione verrà rinnovata e varrà sia per gli incontri al chiuso che per quelli all'aperto, se non in casi strettamente indispensabili. Si ribadisce poi l'uso della mascherina in casa in presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare. Di fatto quindi il governo lascia la libertà di incontrarsi nelle abitazioni private affidandosi al buonsenso dei cittadini, e comunque in un numero molto ridotto. Essendo una raccomandazione non possono esserci sanzioni qualora non venga rispettata, tuttavia viene ribaito che vanno assolutamente evitati gli incontri con amici e parenti per celebrare compleanni, feste di laurea o semplice cene o aperitivi, e rimandarli a momenti migliori.

Altra questione, quella delle seconde case: nelle zone gialle si potranno raggiungere rispettando però l'orario del coprifuoco, sempre che la casa sia nello stesso territorio. Non si potrà andare nelle seconde abitazioni quando ci si trovi in zona arancione, a meno che la casa non sia all'interno del comune della prima casa. Nessuno spostamento, invece, quando ci si trovi nella zona rossa.

Le misure dureranno 15 giorni

Cosa si potrà fare nelle zone rosse?

Spostamenti:

Sarà vietato muoversi all’interno della regione senza una comprovata esigenza, e anche all'interno dello stesso Comune. E si potrà entrare nelle regioni rosse sono per comprovata esigenza, per questioni di lavoro o di salute. Sarà necessario portare con sé l'autocertificazione. E si potrà andare da una persona che ha necessità urgenti, solo dimostrando l'emergeza del caso. Anche se non sarà necessario indicare il nominativo della persona per questioni di privacy.



Acquisti:

Sono chiusi tutti i negozi al dettaglio su strada

Sono chiusi i negozi al dettaglio anche quelli nei centri commerciali

Sono chiusi i mercati. Rimarranno aperti tabacai, edicole, farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari.

Istruzione

Le scuole superiori sono chiuse, gli studenti procedono con la didattica a distanza

Le classi di terza media restano a casa. I genitori potranno accompagnare a scuola i figli piccoli.

Sport e attività motoria

Non si può andare nei centri sportivi, che restano chiusi

l’attività sportiva è sospesa anche nei centri all’aperto

Cura della persona

Sono chiusi i centri estetici

Sono chiusi i centri massaggi

Restano aperti i parrucchieri e i barbieri

Ristoro nei locali

Sono sospese tutte le attività dei servizi pubblici di ristorazione

Chiusi bar, gelaterie, pasticcerie e pub

Chiusi tutti i ristoranti

E’ vietato ordinare con asporto dopo le 22

Eventi e tempo libero

Restano chiusi sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad altra attività

Restano chiusi i parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative

Sono sospesi eventi, congressi, spettacoli dal vivo e discoteche.

Si potrà fare jogging rispettando le distanze di almeno un metro e con l'uso della mascherina

I divieti nelle Regioni arancioni, con livello di rischio medio alto

Spostamenti

non è consentito muoversi in ingresso e in uscita dalla regione

Non è consentito spostarsi in un comune diverso da quello di residenza

Acquisti

Restano chiusi gli esercizi commerciali all'interno centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi,

Restano chiuse sale giochi e sale scommesse, ma anche bingo e casinò presenti all’interno di locali adibiti ad attività differente

Istruzione

Restano chiuse le scuole superiori con la didattica a distanza al 100%.

Sport e attività motoria

Sono chiuse palestre e piscine

restano fermi anche gli impianti sciistici.

Cura della persona

Sono chiusi centri benessere

Sono chiusi anche i centri termali

Ristoro nei locali

Sono chiuse le attività di ristorazione

Divieto di consumazione al tavolo

Divieto di consumazione nei pressi dei locali

Eventi e tempo libero

Restano chiusi musei, cinema e teatri, centri sociali e ricreativi

Chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative

Sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche

Resteranno comunque aperti lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, distributori automatici.

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA