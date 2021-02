Zingaretti: «Draghi? È fase nuova, Salvini su Ue dà ragione al Pd»

Prende la parola Nicola Zingaretti, il segretario del Pd. «Non c'è dubbio che è una novità: Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l'idea di risolvere i problemi distruggendo l'Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova, non c'è dubbio: vedremo le coerenze», dice Zingaretti, a Mezz'ora in più su Rai3. «Ho visto scricchiolare il progetto politico per cui il nuovo era un attacco alle democrazie occidentali e la morte dell'Europa», aggiunge.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Governo Draghi, le mosse della Lega ​e del M5S per strizzare... MOVIMENTO Grillo e M5s, lo show per dire sì a Draghi e cita Platone:... L'INTERVISTA ​Governo Draghi, Salvini: «La Meloni non deve isolarsi, ora... PRIMOPIANO Destra divisa/ La mossa nell’interesse degli italiani ITALIA VIVA Governo: Renzi, con la crisi ho reso un servizio al paese POLITICA Draghi, parti sociali in attesa dell'incontro con il professore:... M5S M5s, vertice con Grillo, Conte e i ministri uscenti prima delle... DIRETTA Governo consultazioni, Salvini apre a Draghi: «A... LA STRATEGIA Governo, Draghi punta a un esecutivo di tecnici. Mossa anti-veti:... IL RETROSCENA Draghi e il governo, la mossa contro i veti: tecnici nei posti chiave POLITICA Governo, toto-ministri: ipotesi Ruffini all’Economia e Belloni... POLITICA Governo, Grillo si riprende M5S: ma c'è il no di 50... POLITICA Governo Draghi, un italiano su 2 tifa Mario. Il pressing delle... ROMA Governo Draghi, centrodestra diviso. No di Fdi. Ok Forza Italia,... MONTECITORIO Draghi, le consultazioni di stamattina EX PREMIER Giuseppe Conte: «Serve governo politico. A Draghi auguro buon... MONTECITORIO Consultazioni, Meloni: «Valuterei un Governo fino a settembre,... CONSULTAZIONI Casaleggio a Roma: «Per Draghi un voto su Rousseau, unico modo... INVISTA Governo, De Petris (Leu): “Impossibile per noi convivere con forze... GOVERNO Draghi, l'appoggio di Berlusconi e le condizioni di Salvini GOVERNO Draghi, le priorità: «Più investimenti, meno...

«Nel Pd c'è unità assoluta su un punto che condivido anche io: con Draghi con le nostre idee, con i nostri valori. Perché la storia sta dimostrando che le nostre idee hanno fondamento. Draghi ha garantito un'idea di Europa», prosegue. «Nel 2018 eravamo la forza politica al tramonto e più marginale nel bipolarismo Lega-M5s, oggi siamo un punto di riferimento nella costruzione di questa operazione di governo a cui collaboriamo».

Il Pd farà il congresso? «Il Pd deve avere il coraggio per il futuro di rilanciare la propria prospettiva politica. Spero solo che nessuno voglia rimettere indietro le lancette dell'orologio. La discussione congressuale che faremo, quando la faremo, sarà una vittoria di tutto il Pd unito. Il congresso è previsto tra due anni ma appena finirà questa vicenda» della formazione del governo «porrò al partito l'interrogativo se e come andare avanti. Lo posso fare perché il Pd si è unito molto più di quanto non lo sia mai stato in 12 anni».

«Porrò il quesito di come andare avanti. Lo posso fare perché il Pd si è unito più di quanto non lo sia mai stato. Quella frattura ci impediva di fare politica, e tutti abbiamo fatto uno sforzo per un punto di equilibrio», osserva Zingaretti. «In due anni è cambiato tutto ma, l'avevo detto prima della pandemia, serve una discussione politica vera sull'identità, i contorni, il nostro profilo culturale. Il vero successo è che lo possiamo fare, perché in questi due anni abbiamo ricostruito una speranza in Italia che si chiama Pd e che ora deve rilanciare per il futuro la propria prospettiva politica». «Ora discuteremo insieme come farlo, spero solo - avverte Zingaretti - che nessuno vorrà rimettere indietro le lancette dell'orologio, perché questa sì sarebbe battaglia politica. Io lo dico perché sia chiaro. La discussione congressuale, quando la faremo, sarà una vittoria di tutto il Pd unito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA