Casaleggio a Roma: «Per Draghi un voto su Rousseau»

Un voto online su Rousseau per chiedere agli iscritti al Movimento 5 stelle se i parlamentari devono sostenere o meno il premier incaricato Mario Draghi. E quindi, sarà interessante leggere il quesito che formula l'eventuale rifiuto alle scelte del capo dello Stato Sergio Mattarella prima, e di Draghi poi.

I senatori lo danno quasi per certo. Lui, il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio ha già fatto capire che sarà l'unico modo per procedere in modo ordinato e trovare una coesione purchessia. Ma cosa ne pensano i 300 parlamentari del M5s che online sono stati scelti per arrivare a Roma? C'è unanimità sull'opportunità di votare su Rousseau per dire sì a Mario Draghi?

«Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'è ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau». Così si è espresso il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio.

Draghi, 5Stelle (divisi) verso il sì. «La scalata di Conte? Non l'ha votato nessuno»

«Siamo ancora la prima forza politica in Parlamento. Le proposte di Draghi dovranno convincerci, ma soprattutto dovranno convincere i nostri iscritti perché do per scontato che la proposta di programma dovrà passare dal voto sulla piattaforma Rousseau. Il massacro mediatico al M5S avverrà in ogni caso, sia se diremo sì, sia se diremo no. Se diremo sì ci accuseranno di non voler mollare le poltrone, se diremo no ci daranno degli irresponsabili. Non ricordo negli ultimi 40 anni un attacco mediatico organizzato così forte nei confronti di una forza politica», ha detto il senatore M5s Marco Pellegini.

Il deputato M5s Giorgio Trizzino chiede che ci sia prima di tutto una discussione all'interno dei gruppi parlamentari. Trizzino è quel deputato di cui Beppe Grillo aveva condiviso la riflessione per concentrare un consenso ampio attorno a Giuseppe Conte nei giorni dello strappo di Renzi. Trizzino, contiano di ferro, e poi Grillo chiedevano di annullare la distinzione tra maggioranza e opposizione, «non può esistere in questo momento» perché «tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese». Una frase ancora attuale, si direbbe. Eppure, siccome il Movimento non riesce a decidere se rispetto a tre settimane fa è ancora uno dei momenti più bui della storia, con molta probabilità chiederà l'aiuto da casa: il voto online degli iscritti.

