Crisi di governo in diretta, oggi consultazioni Draghi con M5s e Lega. Salvini: «Prima l'Italia e poi i partiti»

Oggi, ultimo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, tocca agli ex alleati del governo Conte I, Movimento 5 stelle e Lega. Il M5s si presenterà alle 12.15 con una delegazione molto composita che tiene conto di tutte le anime (piuttosto agitate) guidata dal garante Beppe Grillo, il presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte (vero collante per il sì a Draghi), il capo politico Vito Crimi, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e i capigruppo di Camera e Senato. La Lega andrà a colloquio per prima con Draghi alle ore 11 con il segretario Matteo Salvini e i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Governo, Draghi punta a un esecutivo di tecnici. Mossa anti-veti:... IL RETROSCENA Draghi e il governo, la mossa contro i veti: tecnici nei posti chiave PRIMOPIANO Picco di contagi/ Alle urne con il Covid, la lezione portoghese POLITICA Governo, toto-ministri: ipotesi Ruffini all’Economia e Belloni... POLITICA Governo, Grillo si riprende M5S: ma c'è il no di 50... POLITICA Governo Draghi, un italiano su 2 tifa Mario. Il pressing delle... ROMA Governo Draghi, centrodestra diviso. No di Fdi. Ok Forza Italia,... MONTECITORIO Draghi, le consultazioni di stamattina EX PREMIER Giuseppe Conte: «Serve governo politico. A Draghi auguro buon... MONTECITORIO Consultazioni, Meloni: «Valuterei un Governo fino a settembre,... CONSULTAZIONI Casaleggio a Roma: «Per Draghi un voto su Rousseau, unico modo... INVISTA Governo, De Petris (Leu): “Impossibile per noi convivere con forze... GOVERNO Draghi, l'appoggio di Berlusconi e le condizioni di Salvini GOVERNO Draghi, le priorità: «Più investimenti, meno...

La diretta

Ore

Ore 10.42 Salvini: «Per noi il Bene dell'Italia viene prima di qualsiasi interesse di partito». Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini prima di entrare alle consultazioni.

Buongiorno e buon sabato Amici.

Nessun aumento di tasse, pace fiscale e rottamazione delle cartelle di Equitalia, difesa di lavoro e pensioni senza ritorni alla Fornero, difesa dell’interesse nazionale, dei confini, della sicurezza, della salute e del futuro dell'Italia. pic.twitter.com/UmnPLSu5aW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 6, 2021

Ore 10.41 ll premier incaricato Mario Draghi è arrivato da poco alla Camera per il terzo giorno di consultazioni. Si comincia con la Lega.

Ore 10.39 Lanzi (M5s) «Peggio di un governo Draghi, c'è un governo Draghi con il M5S al suo interno». Lo scrive su Facebook il senatore M5s Gabriele Lanzi.

Ore 10.31 Anche Davide Casaleggio è alla Camera per il vertice con i big del Movimento, compresi Beppe Grillo e Giuseppe Conte, prima delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Ieri alcuni ministri uscenti escludevano la partecipazione alla riunione del presidente dell'associazione Rousseau.

Ore 10.15 Taverna (M5s) «Andiamo ad ascoltare». Così là vicepresidente del Senato Paola Taverna entrando alla Camera dove a breve si riuniranno i 'big' del M5S, compreso Beppe Grillo, in vista delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. A chi gli chiede del nutrito gruppo di senatori contrari alla strada che il M5S sta imboccando, «questo lo dite voi», risponde piccata.

Ore 9.30 Morra (M5s): «Se si cambia si può ricominciare, si può anche stupire. E l'abbiamo già fatto!». Il post su Facebook del senatore Nicola Morra schiuderebbe la porta a Draghi ma con un perimetro preciso. «Mai con chi vuole tutelare l'ingiustizia, il potere per il potere, la violenza. E sempre a favore dell'umanità, dei sofferenti, dei deboli», scrive Morra.

Ore 9.14 Lezzi (M5s) «Governo sì se a tempo. Un deciso no su un eventuale governo che veda in maggioranza le politiche di Lega, Forza Italia, Italia Viva e PD fino alla fine della legislatura». Lo scrive su Facebook la senatrice Barbara Lezzi che prospetta elezioni a giugno e un governo che «metta in sicurezza il Recovery Plan, il piano vaccinale e che faccia subito il decreto da 32 miliardi che, a causa di Renzi, gli italiani in estrema difficoltà sono costretti ad aspettare da oltre un mese».

Ore 9.07 Alessandro Di Battista ribadisce il suo no a Draghi. Quanti parlamentari lo seguiranno? «Volevo dirvi che non ho cambiato idea. Se fossi in Parlamento non darei la fiducia al Presidente Draghi», scrive su Facebook ricordando le «scelte, propriamente politiche, che il Professor Draghi ha preso in passato da Direttore generale del Tesoro (privatizzazioni, svendita patrimonio industriale pubblico italiano, contratti derivati) e da Governatore di Banca d'Italia, quando diede l'OK all'acquisto di Antonveneta da parte di MPS ad un valore folle di mercato». Post che riceve l'approvazione del senatore M5s Alberto Airola. «Io ho le mie opinioni su di lui. Ognuno ha le proprie. Tuttavia il punto non è neppure lui. Io non potrò mai avallare un'accozzaglia al governo che potrebbe andare da Leu alla Lega. Tutti dentro perché nessuno ha intenzione di fare opposizione. Oltretutto in democrazia l'opposizione serve, è necessaria. Invece nulla», scrive Di Battista. «Ci saranno ministri politici nel governo Draghi? Non ne ho idea. Fossi in lui non accetterei nessuno ma vedo che diversi partiti già avanzano richieste. Per quanto mi riguarda io non posso accettare «un assembramento parlamentare» così pericoloso. Non lo posso accettare perché la stragrande maggioranza delle forze politiche che si stanno inchinando al tredicesimo apostolo non rappresenta le mie idee», prosegue. «Io non sosterrò mai un governo sostenuto da Forza Italia», conclude il suo post.

Governo, Grillo si riprende M5S: ma c'è il no di 50 senatori. Cresce il rischio scissione

Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA