Vittoria De Felice, la sexy candidata del Pd a Trento: napoletana, studente, esperta in strafalcioni

Si chiama Vittoria De Felice e si è candidata, con il Partito Democratico, alle elezioni comunali a Trento a fianco del candidato sindaco Franco Ianeselli. Nata a Portici, in provincia di Napoli, la De Felice sta frequentando il corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento, per conseguire la specializzazione in diritto internazionale. Un curriculum di tutto rispetto, a cui si aggiunge un look a dir poco appariscente che in poco tempo ha attirato l'attenzione dei media nazionali.

Bionda, fisico da modella e scollatura sempre in bella vista, Vittoria De Felice si presenta sui social come una giovane appariscente, «» secondo la definizione data da Dagospia, che ne ha scovato le foto sul web e raccontato la storia. La candidata del Pd dice di sé: «Nessuno della mia famiglia ha mai fatto politica, in me è cresciuta la voglia di portare alla luce i problemi, sono una ragazza normale». E sul fronte politico: «Il futuro in cui credo è basato sul dialogo, sull’inclusione, in cui si insegna a pensare e a rispettare l’altro. Le leggi e le istituzioni, devono creare cosí le basi per una società consapevole, giusta, pacifica, tollerante e umana».

Dagospia pubblica anche una video intervista della piddina, che definisce senza mezzi termini «zeppa di ovvietà e qualche strafalcione». La vittoria a Trento di Ianeselli con il Pd è ormai cosa fatta, chissà quale futuro per la De Felice, bella, appariscente e, da qualche ora, anche vincente.

