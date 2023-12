Vannacci e il nuovo incarico nell'esercito: cosa fa il Capo di stato maggiore del comando forze operative terrestri

Né una promozione, né una retrocessione. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito il nuovo incarico del generale Roberto Vannacci. In estate l'autore de "Il mondo al contrario" era stato avvicendato da comandante dell'Istituto geografico militare di Firenze.Oggi invece inizierà un periodo di affiancamento a Roma, al fine di poter assumere l'incarico di «Capo dello Stato Maggiore del Comando Forze Operative Terrestri».

Cosa prevede il nuovo incarico

In sostanza, Vannacci entra nel comando responsabile dell'attività di approntamento e addestramento dei soldati da impiegare nelle varie operazioni.

Un ruolo, commenta il generale, «adeguato alla mia esperienza», che lo ha visto in passato in vari teatri di guerra: dal Kosovo, alla Somalia, dall’Afghanistan all’Iraq. Vannacci risponderà al comandante della struttura, Salvatore Camporeale e al suo vice, Angelo Michele Ristuccia (appena rientrato dal Kosovo, dove era al comando della forza Nato nell'area, la Kfor).

Ad agosto - in concomitanza con le polemiche al successo del suo libro - il militare era stato destituito dal comando dell’Istituto geografico militare di Firenze e trasferito al Comando delle forze operative terrestri, in un ruolo che avrebbe potuto esporre il ministero a iniziative legali. Da qui la decisione di un nuovo incarico "più operativo" al Comfoter (così si chiama in gergo il Comando) con ufficio a Palazzo Esercito. Al momento, peraltro, non si è ancora risolta la questione su eventuali misure a suo carico. Si è chiusa infatti l'inchiesta sommaria su Vannacci ma nel frattempo ne è stata aperta una formale ad ottobre, «i cui esiti sono ancora in via di valutazione», ha spiegato Crosetto.

Le reazioni

Il nuovo incarico di Vannacci, inevitabilmente, non è passato inosservato: se le opposizioni parlano in coro di una «scandalosa premiazione» il ministro della Difesa replica bollando le polemiche come «strumentali»: il vertice dell'Esercito «ha deciso di affidargli uno dei ruoli che gli competevano per grado, esperienza e diritto, in attesa che il procedimento disciplinare faccia il suo corso». Soddisfatto anche Vannacci che parla di «ruolo prestigiosissimo», senza però sciogliere la riserva su una sua candidatura alle prossime europee («non mi precludo nulla»). Dopo le «porte aperte» dal vicesegretario della Lega Andrea Crippa, si registra anche il messaggio social di Matteo Salvini: «Complimenti e buon lavoro al generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell'Italia e degli italiani».

