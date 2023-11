Ministri e social, chi sono i più seguiti? Boom di follower per Piantedosi, Sangiuliano in testa su Facebook

Per il governo di Giorgia Meloni è tempo di classifiche. Ieri quella di Politico Europe che ha incoronato la premier come leader più "concreta" dell'Unione europea. Oggi ne spunta un'altra, sicuramente più particolare, che vede competere i ministri del suo esecutivo: quella dell'engagement social, realizzata da Arcadia sul mese di novembre 2023. E non mancano le sorprese.

Su Facebook domina Sangiuliano

Su Facebook, il primo in classifca per numero di persone che hanno visto e commentato i post è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (14%), seguito da Matteo Piantedosi (8%), Gilberto Pichetto Fratin (4,8%) e Giuseppe Valditara (3,2%). Sangiuliano guida anche la classifica delle "post interaction" (3,4%), seguito dal ministro dell'Istruzione Valditara (3,2%) e da quella della Famiglia e della Parità Roccella (3%). Il ministro dell'Interno Piantedosi regna tra coloro che hanno fatto registrare un incremento dei followers (nel suo caso pari al 16%): un boom che coincide con il cambio di strategia del titolare del Viminale, che da qualche mese utilizza forme di card e post sempre più "moderne". Alla base, secondo quanto rivelato qualche mese fa dal Foglio, l'arrivo nello staff del ministro di Giuseppe Inchingolo, ex collaboratore di Luca Morisi (l'uomo che a lungo curò il successo social di Matteo Salvini). Il leader del Carroccio e ministro delle Infrastratture è invece il ministro che pubblica più post (251 contenuti) è il ministro che posta in assoluto più di tutti.

Nostalgia canaglia: dall'ex ministro della Lega Roberto Castelli a Nichi Vendola e Renato Soru, quanti ritorni in politica

I dati su Instagram

Per quanto riguarda Instagram, i dati sull'engagement vedono in testa Giuseppe Valditara (16%), seguito da Matteo Salvini (6,7%) e Matteo Piantedosi (6,1%). Il ministro dell'Istruzione è affiancato dalla ministra

Roccella nella classifica relativa ai "post interaction" degli account Instagram (seguono Ciriani con il 3% e Fitto con il 2,8%). Tra coloro che hanno registrato la maggior crescita di follower su Instagram c'è Gilberto Pichetto Fratin (terzo, a settembre era quinto): d'altronde, il ministero da lui presieduto, quello dell'Ambiente, è tra quelli più seguiti dai giovani e anche lui ha dimostrato in più occasioni la volontà di dialogo. Per crescita di follower seguono Valditara e Piantedosi.

Tra i ministri con più post pubblicati, anche su Instagram domina Matteo Salvini (202 a novembre).

Henry Kissinger, morto a 100 anni l'ex segretario di Stato Usa