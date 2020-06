© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 4 giugno, dalle ore 11, si svolgerà il terzo appuntamento di Merita Incontra, l’iniziativa dell’Associazione Meridione Italia sulle cinque proposte per la ripresa del Sud e dell’Italia dall’emergenza epidemiologica del Covid-19.Il confronto, in diretta dalla pagina facebook dell’Associazione e organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari Aldo Moro, avrà come tema “Lotta alla povertà: ripensare il welfare per il post-Covid-19”. Interverrà la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi.Prenderanno parte, oltre alla Sottosegretaria, il Coordinatore del tavolo “Lotta alla povertà” di Merita Giuseppe Coco, il Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari Aldo Moro Vito Peragine, il Presidente della Fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo e il Presidente del Comitato Italiano per il World Food Programme delle Nazioni Unite Vincenzo Sanasi D’Arpe.L’incontro, introdotto da un breve saluto del Presidente onorario di Merita Claudio De Vincenti, sarà coordinato da Enzo D’Errico, Direttore del Corriere del Mezzogiorno. La crisi sanitaria metterà a dura prova il sistema di welfare del nostro Paese e porterà a una recrudescenza del fenomeno della povertà, purtroppo concentrata nel Mezzogiorno d’Italia dove risiedono la maggior parte delle famiglie a rischio. Il dibattito promosso da Merita si concentra su natura ed effetti della nuova misura ‘temporanea’ del reddito di emergenza, sulle ipotesi di modifiche al reddito di cittadinanza e si apre all’individuazione di altre misure di welfare possibili.