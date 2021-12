Ma che cos’è questa benedetta “questione meridionale” di cui in Italia si parla dai tempi dell’unificazione? Centosessanta anni non sono bastati per risolverla. Il “caso” ha incuriosito a tal punto un gruppo di studentesse e studenti dell’università di Passau, in Baviera, che si sono cimentati in un video esplicativo dei nodi - a loro giudizio - cruciali: l’identità, l’economia, la società, la lingua intesa come dialetti.

In un italiano pressoché perfetto (anche perché frequentano un corso avanzato di italianistica) hanno realizzato quattro clip delle quali discuteranno domani 7 dicembre - durante il webinar promosso da “Merita” a partire dalle h. 10 - con i loro colleghi degli atenei di Napoli (“Luigi Vanvitelli”), di Bari (“Aldo Moro”) e di Palermo.



Per gli studenti di Passau, che conoscono l’unificazione lampo Germania Est - Germania Ovest, un’occasione d’oro per verificare la fondatezza delle tesi formulate. Per gli italiani, un’occasione per sgomberare il campo dai luoghi comuni. Per tutti, la possibilità di esplicitare le aspettative dei giovani legate al Next Generation EU, il mega-piano europeo di investimenti per la ripartenza.



Chi fosse interessato a seguire “Mosaico Italia”, può farlo sui canali social di “Merita”.