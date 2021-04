Oggi lunedì 26 aprile dalle 18.00, in diretta su Facebook e YouTube, si terrà un webinar per parlare della centralità delle ZES (Zone Economiche Speciali) nel futuro del meridione come dell’intero Paese.

Partecipa all’evento organizzato dall’Associazione Merita ed SRM “Una sfida per il Recovery Plan e oltre: le ZES come leva per lo sviluppo del Mezzogiorno” anche la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

In programma gli interventi di:

Ugo Patroni Griffi, Coordinamento Autorità Portuali

Francesco Tavassi, Vice Presidente Unione Industriali di Napoli

Sergio Prete, Presidente Autorità Portuale di Taranto

Stefania Brancaccio, Vice Presidente Coelmo SpA

Gaetano Manfredi, Università Federico II, già Ministro dell’Università e della Ricerca

Adriano Giannola, Presidente Svimez

Introducono:

Amedeo Lepore, Università Luigi Vanvitelli, Socio promotore di Merita

Alessandro Panaro, SRM – Studi e Ricerche sul Mezzogiorno

Saluti di apertura:

Massimo Deandreis, Direttore SRM

Claudio De Vincenti, Presidente onorario di Merita

Conduce:

Simona Brandolini, Corriere del Mezzogiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA