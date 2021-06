Il 18, 19 e 20 giugno si svolgerà a Maratea, in Basilicata, il convegno “Sud & Nord” al quale parteciperanno tra gli altri Paolo Gentiloni, Mara Carfagna, Daniele Franco, Giuliani Amato, Franco Bernabé. L’iniziativa che si svolgerà nella splendida Villa Nitti, che si candida ad essere un luogo permanente di confronto sul tema dello sviluppo italiano,è coordinata dalla Fondazione Nitti, presieduta da e dall’Associazione Merita presieduta da Claudio De Vincenti.



I lavori (sia in presenza che on-line) inizieranno nel primo pomeriggio di venerdì 18 giugno con la prolusione della ministra Carfagna e una serie di interventi di carattere scientifico.

La seconda giornata avrà come focus la triade “Saperi, Sviluppo, Sostenibilità” e ne discuteranno, solo per fare alcuni nomi, la Presidente di Terna Valentina Bosetti, il Presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay, il Presidente di Getra Marco Zigon, l’Ad della Casa editrice Laterza Alessandro Laterza, Lucrezia Reichlin della London Business School e Ortygi Business School, il direttore di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Massimo Deandreis. E si concluderà con due studiosi stranieri: Joel Mokir docente

di storia economica alla North Western University e l’economista Deirdre McCloskey dell’Universita’ dell’Illinois.

La terza ed ultima giornata del forum, domenica 20 giugno, sarà dedicata - con gli interventi di

Giuliano Amato, Gerardo Bianco, Anna Finocchiaro, Daniele Franco e Paolo Gentiloni

- all’unità nazionale come disegnata nella Costituzione, alla sua complessa declinazione, alla inscindibile connessione, oggi, tra Meridione e Centro - Nord, alle politiche per uno sviluppo integrato di Mezzogiorno, Italia ed Europa.

Durante le giornate di Maratea, toccherà a quattro giornalisti coordinare il dibattito con il pubblico e condurre alcune interviste: il direttore del “Corriere del Mezzogiorno”

Enzo D’Errico che dialogherà con il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel; l’editorialista del “Corriere della Sera” Dario Di Vico che porrà domande al Presidente di Acciaierie Italia Franco Bernabe’ e al Vicepresidente di Confindustria

Vito Grassi; Vera Viola per il “Sole 24ore” e Alfonso Ruffo di “Economy”.