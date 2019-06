© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie alle nostre costanti sollecitazioni, questa mattina il Ministero dell'Interno ha modificato la circolare sulle targhe estere, sottolineando come la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenzaanagrafica. Pertanto il titolare di residenza normale in Italia può guidare un veicolo immatricolato all'estero senza incorrere in sanzioni di alcun tipo.» Lo annunciano in una nota i senatori della SVP Julia Unterberger, Dieter Steger e Meinhard Durnwalder.«In questo modo - sottolineano i senatori della SVP - si risolve finalmente il problema dei cittadini anagraficamenteresidenti in un altro Stato membro dell'Unione Europa che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali». «Siamo contenti che si sia giunti a una soluzione del problema, ma ne restano ancora diversi che riguardano i familiari con residenza italiana che non possono guidare l'auto con targa estera di un parente, i parcheggiatori degli alberghi che non possono portare in garage l'auto di ospiti stranieri e il personale della Croce Bianca, che non può spostare l'auto di un cittadino straniero coinvolto in un incidente. Quello di oggi quindi è solo un primo passo,» si legge in una nota dei senatori Svp.