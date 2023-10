Risultati elezioni Trentino Alto Adige, Svp e Lega in calo: tiene FdI, bene la destra tedesca

In Alto Adige la giunta provinciale Kompatscher ter parte decisamente in salita. La Svp esce decisamente indebolita dalle elezioni provinciali, calando rispetto al 2018 dal 38,8 al 32,9%. Lo stesso vale anche per il partner di coalizione la Lega, che cinque anni fa fu il primo partito di lingua italiana con il 14% ed ora si ritrova al 4%, sorpassata da Fdi e addirittura Pd. Si tratta comunque di dati parziali (55,4% delle sezioni scrutinate). La formazione della nuova giunta sarà tutt'altro che facile, anche a causa di alcuni veti incrociati. Il partito della premier Giorgia Meloni si guadagna, come detto, la prima posizione tra i partiti di lingua italiana con il 7,8%, potendo così rivendicare a pieno titolo un posto in giunta.

LA SITUAZIONE

Nel 2018 si fermò al 2,3%.