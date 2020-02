«Nazismo e fascismo non sono opinioni, sono crimini. Per questo è importante continuare l'opera di trasmissione della memoria sulla persecuzione agli ebrei, ma anche rendere più dure le norme sull'apologia e sulla propaganda fascista». Così in aula del Senato ieri nella discussione sui viaggi della memoria, la senatrice della Svp Julia Unterberger. © RIPRODUZIONE RISERVATA