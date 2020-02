La Svp alle elezioni comunali del 3 maggio si presenterà a Bolzano con un proprio candidato sindaco Luis Walcher, attuale vice sindaco di una giunta Svp-centrosinistra guidata da Renzo Caramaschi, ed un unica lista "che lascia all'elettore la più ampia scelta tra i candidati". In un primo momento si era ipotizzato la presentazione di tre cosiddette 'piccole stelle alpine', ovvero tre liste Svp separate per rioni.

"È in corso di formazione la lista dei candidati che rispecchierà l'ampia proposta politica della Svp quale partito di raccolta. Anche molti concittadini di madrelingua italiana e mistilingui conoscono e stimano la concretezza e l'affidabilità della politica Svp", ha affermato Walcher.