Con oltre 30 mila preferenze al suo debutto in politica, Hubert Messner è diventato assessore alla sanità in pectore in Alto Adige. Fondatore e primario del reparto di Neonatologia dell'ospedale di Bolzano, Hubert è anche il fratello della leggenda dell'alpinismo Reinhold Messner.

