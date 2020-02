«Bene il presidente Conte che ha confermato la volontà italiana di voler cercare soluzioni

condivise per la riduzione il traffico-merci al Corridoio del Brennero, impegnandosi personalmente per un incontro con le autorità austriache da dedicare a tale problema.» Così in una nota la senatrice della Svp Julia Unterberger che in aula ha illustrato l'interrogazione presentata assieme ai colleghi Dieter Steger, Meinhard Durnwalder, Gianclaudio Bressa e Albert

