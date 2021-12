Domenica 5 Dicembre 2021, 07:43

Negli ultimi giorni molti italiani, fra i 25 mila e i 30 mila al giorno, hanno scelto di vaccinarsi per la prima volta. Può essere utile ricordare loro in quanto tempo viene generato e per quanto tempo è valido il Super Green Pass. Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda di vari casi.

SUPER GREEN PASS DOPO PRIMA DOSE: I TEMPI

I neo vaccinati

Come accade da sempre, chi fa la prima dose otterrà la Certificazione 12 giorni dopo la somministrazione. Attenzione, però, il Pass sarà valido a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione. In parole povere dopo 15 giorni dalla prima dose i vaccinati dispongono del Super Green Pass e dunque potranno andare liberamente ovunque, compresi ristoranti e stadi che invece sono preclusi a chi ottiene il Pass da tampone.

A partire da oggi le dosi di richiamo possono essere somministrate a tutti coloro che hanno più di 18 anni. Vacciniamoci tutti. Così proteggiamo noi stessi e gli altri. — Roberto Speranza (@robersperanza) December 1, 2021

Chi fa il tampone

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.

Le regole per i guariti

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

Con Immuni puoi ottenere la tua Certificazione Verde #Covid19 e conservarla nella tua applicazione. Le tue certificazioni saranno sempre disponibili anche se il dispositivo non è connesso a internet.



Scarica l’app dal tuo store o visita https://t.co/nTHMHnyE3M pic.twitter.com/EfIzaFOOW7 — Immuni App (@immuni_app) September 7, 2021

La durata: 9 mesi in automatico per tutti

Dal 15 dicembre 2021 la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione dopo una dose di vaccino passa da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi". Chi, in possesso di un Green pass "vecchio", dovesse volere un certificato con l’indicazione della nuova scadenza, dovrà riscaricarlo utilizzando lo stesso Authcode che ha ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale via e-mail o sms.