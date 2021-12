Obbligo mascherine all'aperto a Roma, ma non tutti la usano: le immagini

di Camilla Mozzetti

Scatta oggi, sabato 4 dicembre, l’obbligo della mascherina all’aperto nelle principali vie dello shopping romano. Entra in vigore l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri che varrà fino al prossimo 31 dicembre. Ventidue le strade “sorvegliate speciali” dal Tridente a Prati anche se, in virtù di una precedente disposizione del ministero della Salute, la mascherina andrà indossata anche in tutte le altre vie dello shopping dove si potrebbero creare resse e/o assembramenti. E dunque dall’Appia Nuova a viale Marconi. E le persone come stanno rispondendo? La maggior parte indossa la mascherina a prescindere dall’ordinanza perché si sente così più sicuro, molte altre però erano convinte che l’obbligo scattasse lunedì quando invece entrerà in vigore in tutta Italia il “super” Green pass.

(video Bonaccorso/Toiati)