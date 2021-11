Il Super Green Pass è una seconda versione del Green pass, definito a doppio binario, che ha l'obiettivo di evitare chiusure generalizzate se una regione dovesse cambiare colore. Con le regole prima in vigore, in caso di passaggio in zona gialla, arancione o rossa, le misure scatterebbero per tutti, indistintamente; con il super green pass, invece, a vedersi negato l'accesso a ristoranti, cinema, teatri, stadi, sarebbe meno del 15% della popolazione vaccinabile che non ha ancora ricevuto la dose, mentre il resto potrebbe continuare a usufruire delle attività.