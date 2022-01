Draghi convoca la cabina di regia alle 15. Il Pd insiste: «Obbligo vaccinale via maestra»

Oggi è una giornata cruciale sul fronte della pandemia Covid-19 e delle decisioni che prenderà il governo. Il premier Mario Draghi ha convocato alle 15 a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sul Covid, per decidere le nuove misure da adottare per frenare la crescita dei contagi.

E si preannuncia una riunione di fuoco. Tema: obbligo vaccinale. Il Pd lo chiederà ma non è un tema che mette d'accordo tutti.

Per i dem l' obbligo del vaccino è la «via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso». Si tratta, chiariscono le stesse fonti, dell'«unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni».

Cosa comporta il Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro? Il nodo dei controlli e della sostituzione dei dipendenti appare piuttosto problematico. Abbiamo fatto il punto qui.

Quando, chi e cosa

Alle 15 è prevista la cabina di regia tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza per impostare il nuovo decreto anti Covid. Oltre al Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori, per rallentare i contagi Covid il governo sta valutando la possibilità di varare l'obbligo vaccinale per i soggetti più fragili e a rischio, come ad esempio gli over 60. Qui il punto con gli ultimi aggiornamenti su tutte le ipotesi in campo

Poi si terrà il confronto con le Regioni (il tema ritorno a scuola e della dad sono i punti nevralgici della discussione)

Infine ci sarà il Consiglio dei ministri, che non è ancora convocato ma è previsto comunque nel pomeriggio.