«Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i primi in Europa. Non siamo secondi a nessuno. Grande novità sarà l'estensione del Super Green pass a tutti i fruitori di servizi» così il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta al termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev