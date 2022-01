Smart working per statali e lavoratori privati, circolare Brunetta-Orlando: «Pieno uso della flessibilità»

Smart working per statali e lavoratori privati: è stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working. Lo rendono noto fonti di governo.

«Grande prova di responsabilità»

Si tratta - spiegano le stesse fonti - di una grande prova di responsabilità condivisa che vede l'intero mondo del lavoro unito per organizzare lo smart working in maniera intelligente e flessibile, nell'ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti.