Si torna a scuola senza mascherina e distanziamento. Il ministro Bianchi: «Monitoriamo. Siamo pronti per ogni evenienza»

Terminate le vacanze estive, si torna a scuola quasi in tutta Italia - i calendari sono decisi dalle Regioni - il nuovo anno scolastico, che oggi parte in 7 territori: Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento; ha già preso l'avvio, il 5 settembre, nella sola Provincia di Bolzano e vedrà il 13 settembre tornare sui banchi bambini e ragazzi della Campania.

Poi, a seguire, il 14 settembre le lezioni prenderanno il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 inizieranno, invece, in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d'Aosta. La novità di quest'anno è che si torna tutti in classe senza distanziamento, senza personale aggiuntivo Covid, senza mascherine, senza Dad. Per l'aerazione delle classi è indicato aprire le finestre e cambiare l'aria con frequenza. Via libera anche alle gite. Ma se il quadro sanitario dovesse peggiorare le scuole devono essere pronte a rimettere in piedi le misure assunte negli ultimi tre anni.

«È la scuola della ripartenza. Tutto il Paese ha bisogno di ripartenza, di guardarsi negli occhi», ha affermato Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, intervisto da UnoMattina. «Il governo ha ritenuto che la fase di emergenza fosse conclusa. Abbiamo perso molto. Ma siamo pronti per ogni evenienza. Teniamo monitorata la situazione in ogni parte del Paese».