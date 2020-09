Scuola, Conte: «Rientro in sicurezza il 14 settembre, fatto il massimo per le famiglie. I giovani hanno pagato il prezzo più caro»

Si parte il 14 settembre. Ecco la conferma. «Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest'anno avverrà in un contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comincerà regorlamente. Alcune Regioni, nella loro discrezionalità e autonomia, hanno deciso di posticipare l'apertura». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Le famiglie italiane non devono dubitare: abbiamo fatto il massimo per dare ai ragazzi il meglio e per regalare alla scuola un nuovo inizio - ha proseguito il premier - ci sarà qualche cambiamento, qualche nuova regola si aggiungerà rispetto a quelle consuete. Il rientro in classe è un rientro in piena sicurezza ed è e sarà il faro di questo governo».

«Rivolgo un appello ai principali protagonisti della sfida: ai nostri ragazzi. Mi rivolgo a voi per dirvi grazie, siete stati voi a pagare il prezzo più grande di questa emergenza. La scuola chiusa, la didattica a distanza è stato un peso enorme. La tecnologia che avete a disposizione non ha potuto compensare la rinuncia che siete stati chiamati a compiere».

Scuola, ipotesi rinvio nel Lazio: i sindaci potranno scegliere di non riaprire il 14

Scuola, lettera degli scienziati: «Per il rientro servono tamponi urgenti su vasta scala per isolare i focolai»

Scuola Roma, positivo studente dell'esclusivo istituto American Overseas: docenti e alunni in quarantena

«Potrà scattare nel peggiore dei casi una quarantena dell'intera classe: ci potranno essere difficoltà, ma invito a rispettare le regole e affrontare con fiducia questo anno. Quest'anno si torna a scuola, in presenza». E aggiunge: «Per la scuola può essere un nuovo inizio. Non accontentiamoci di tornare alla normalità, cogliamo questa crisi per valorizzare la scuola, i nostri processi di formazione», assicura ancora Conte «stiamo facendo quello che non si è mai fatto in tanti anni - ha aggiunto -, come il piano assunzioni del personale docente che metterà in ruolo 160 mila nuovi docenti o i 2 miliardi stanziati per l'edilizia scolastica: investiremo sulla scuola, non vogliamo più classi pollaio»..

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA