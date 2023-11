Sciopero generale 17 novembre, cosa può succedere con la precettazione? Quali servizi sono garantiti e quali no

Rimane (ma con qualche limitazione) lo sciopero di venerdì 17 novembre. «Confermiamo lo sciopero come atto di responsabilità, non abbiamo intenzione di fare ricorso», ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini, aggiungendo: «Abbiamo esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore dalle 9 alle 13 quello dei vigili del fuoco».

Cosa succederà

Una mossa che potrebbe evitare l'intervento del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il quale ha minacciato la precettazione. In questo caso, i lavoratori dovrebbero attenersi al provvedimento di limitazione della durata dello sciopero. Sennò, scatterebbero sanzioni amministrative pecuniarie verso i sindacati e i lavoratori coinvolti. «Il diritto allo sciopero è sacrosanto, bloccare un intero Paese per 24 ore non è ammissibile», ha dichiarato il vicepremier aggiungendo: «Oggi è l'ultima giornata in cui i sindacati possono rientrare nell'ambito della legge. Se oggi non tornano nel rispetto della legge, io faccio quello che la legge mi consente di fare: invitare a desistere a rispettare le regole.

Se così non fosse si può partire entro la mezzanotte con la precettazione».

Sciopero, la linea dura del governo: «Pronti alla precettazione»

I settori coinvolti e le fasce garantite

Al momento le fasce di garanzia per i treni saranno 6-9 e 18-21 di venerdì 17. Lo stop del trasporto pubblico locale nelle città durerà sei ore divise in due fasce da 3 ore ciascuna. Nel caso di Roma, lo stop sarà dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Ci saranno 24 ore di ritardo nelle partenze delle navi, salvo le linee e i servizi essenziali. Niente taxi tutto il giorno. Si fermano anche il personale del trasporto merci e della logistica, degli addetti alle autostrade e i trasporti funebri: la Commissione di garanzia sciopero ha chiesto l’esclusione di questi settori, oltre che la rimodulazione dello sciopero dei trasporti per ridurlo a sole otto ore invece che all’intera giornata.