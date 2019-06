Salvini a Conte e Di Maio: «Salario minimo? Sì, ma bisogna tagliare le tasse»

Parla Matteo Salvini. «Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi, spagnoli e lussemburghesi. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani», ha detto il segretario della Lega oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano spiegando che lo ribadirà nell'incontro di questa sera all'incontro con il premier Giuseppe Conte e con il vicepremier Luigi Di Maio in cui sosterrà la volontà di «pagare i debiti e tagliare le tasse».

«Anche il voto amministrativo come quello europeo non servirà per battaglie politiche interne ma per aver più forza in Europa - ha detto Salvini -. Non per cercare lo scontro ma per aver un equilibrio a tutela degli italiani». «Lo ribadirò questa sera al presidente del Consiglio. In Europa noi diamo tanto e riceviamo poco. Vogliamo usare per gli italiani soldi degli italiani, non chiediamo niente agli altri. Chiediamo di potere aiutare la nostra gente», ha aggiunto Salvini.

«Io sono al governo per aiutare gli italiani. Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo, non è quello di cui hanno bisogno gli italiani»: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano.

«Non c'è nessun rischio per i risparmi. L'unico rischio per i risparmi degli italiani sono con un'altra manovra alla Monti»: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano, aggiungendo che «siamo al governo per non aumentare le tasse».

Parla di «ritrovata e mi auguro duratura sintonia» con il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede della Lega in via Bellerio. E spiega che la Lega è disponibile a discutere del «salario minimo per i lavoratori». Ma il salario «lo pagano le imprese» e dunque bisogna ridurre le tasse per aiutarle a crescere.



Ultimo aggiornamento: 13:04

