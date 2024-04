75 anni della Nato, a Bruxelles arriva il Trattato del Nord Atlantico

Custodito in una valigetta e trattato con i guanti bianchi, il Trattato del Nord Atlantico è arrivato al quartier generale dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles, in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni dalla sua firma, il 4 aprile. Inoltre, per l'occasione la bandiera della Nato è stata issata tra gli archi del Parco del Cinquantenario, nella zona occidentale della capitale europea. Firmato a Washington DC il 4 aprile 1949, il Patto Atlantico, con l'obiettivo di garantire libertà e sicurezza dopo la Seconda Guerra Mondiale tramite mezzi politici e militari, all'epoca contava 12 membri fondanti e firmatari. Dopo il recente ingresso della Svezia, oggi conta 32 paesi membri.