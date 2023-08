Venerdì 11 Agosto 2023, 23:58 - Ultimo aggiornamento: 12 Agosto, 00:06

Né nera né bianca. Alla fine il tavolo sul salario minimo tra governo e opposizioni si è risolto con una fumata grigia e un rinvio «in campo neutro». Giorgia Meloni infatti, spiazzando i leader di minoranza che si attendevano «una controproposta» e motivando l’accelerazione che ha portato ad una convocazione per l’11 agosto, ha avanzato l’idea di spostare il confronto dal Parlamento (dov’è già stato depositata un testo firmato da Pd, M5s, Azione, Sinistra italiana e +Europa) al Cnel. Ovvero di ampliare il discorso dal salario minimo al lavoro povero, istituzionalizzare il dialogo con i sindacati, ottenere una relazione che stabilisca «obiettivamente» quali siano le necessità dei lavoratori italiani e - possibilmente - arrivare ad una soluzione da inserire già in legge di bilancio («Entro 60 giorni»). «Se pensiamo di dare una risposta semplice a un tema complesso rischiamo di creare più danni di quelli che vogliamo risolvere» chiosa infatti Meloni quando, al termine delle dichiarazioni dei suoi “ospiti”, parla ai cronisti in piazza Colonna.

LE CRITICHE

«Un modo per buttare la palla in tribuna» secondo Giuseppe Conte, il più critico del fronte di minoranza, contro cui la premier è anche sbottata («Nessuna novità? Non ricordo la minoranza convocata a Chigi quando eri premier»). Più possibilista invece Elly Schlein che però, prima di annunciare che le opposizioni proseguiranno con la raccolta firme per una proposta popolare, a favor di telecamera si mostra scettica: «La maggioranza ha tutti gli strumenti per fare gli approfondimenti che vorrà fare ed eventualmente presentare una sua proposta, aspetteremo di confrontarci su questa». Fonti dem spiegano come non possano considerare il Cnel «un giusto mediatore».

La parte del più conciliante, come da attese, spetta quindi a Carlo Calenda che se da un lato avalla «la visione più ampia» su cui intende ragionare palazzo Chigi, dall’altra rivela che nella mini-riunione tenuta dai leader a margine del tavolo, «abbiamo deciso come opposizioni di continuare la nostra battaglia e al contempo non sottrarci al dialogo». Esattamente ciò che si aspettava l’esecutivo, rappresentato ieri anche dai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini (quest’ultimo in video-collegamento), dalla ministra del Lavoro Marina Calderone e dai sottosegretari Giovan Battista Fazzolari e Alfredo Mantovano.

LE PROPOSTE

Del resto, spiega proprio uno dei presenti al vertice per conto del governo, «noi non abbiamo chiesto di ritirare le loro proposte o di rinunciare a fare le battaglie politiche, ma solo che siano disposti ad ampliare il dialogo». Quasi un modo per mettere l’opposizione («con gentilezza» spiegano) con le spalle al muro ed arrivare ad una soluzione condivisa che non “condanni” nessuno a rinunciare ad un tema identitario di enorme portata. Intento che però non fa lesinare critiche anche a Sinistra Italiana e +Europa. «Nulla di nuovo, siamo a metà tra un remake della discussione in commissione e il question time del governo alle opposizioni» dice ad esempio Riccardo Magi.

Salario minimo adottato nell'Ue da 22 Paesi: un abisso dai 2.508 euro del Lussemburgo ai 399 della Bulgaria

L’analisi con cui Meloni ha inaugurato il dialogo in effetti, è più o meno quella fornita durante la sua rubrica social “gli appunti di Giorgia” o quella offerta in Commissione Lavoro dal deputato FdI Walter Rizzetto. «Abbiamo salari più bassi perché la nostra crescita è stata più bassa - ha spiegato la premier, che ha citato l’art. 36 nel suo discorso -. L’unico modo è rimettere in moto l’economia. Si fa l’esempio della Germania e della Francia, ma sono Nazioni cresciute negli ultimi anni del 20%, mentre l’Italia è cresciuta del 2%...Come pensavamo che i nostri salari potessero crescere adeguatamente, se l’economia non cresceva». E infatti l’obiettivo palesato dall’esecutivo ieri, è quello di «Arrivare a una proposta in tempo per la legge di bilancio». Qualcosa di «concreto», con «coperture adeguate», che passando per l’ampliamento della contrattazione, per l’intervento contro i contratti pirata e per lo sblocco dei ccnl paralizzati ad anni fa, non sostituisca solamente la proposta delle opposizioni con quella di FI o della Lega. Più facile a dirsi che a farsi.