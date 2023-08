Salario minimo, Schlein e Conte: «Il governo non ha le idee chiare». Calenda: «Direzione giusta»

«Andremo avanti sulla nostra proposta, su cui c'è un grande consenso popolare, lanciamo la raccolta firme già annunciata. Ma la nostra proposta è già incardinata in Parlamento e lì ci aspettiamo emendamenti o proposte del governo sul salario minimo. Oggi non ci hanno convinti, abbiamo risposto a tutte le loro domande». Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul salario minimo.

Salario minimo, 2 ore di vertice: posizioni distanti. Meloni: «Coinvolgere parti sociali, 60 giorni di tempo». Conte e Schlein: «Non c'è alcuna controproposta»

«Siamo venuti con spirito costruttivo, siamo riusciti a far convergere le opposizioni su una proposta unitaria. Meloni aveva chiesto il confronto, noi ci siamo, ma non c'è stata alcuna controproposta, il governo ha chiesto di coinvolgere il Cnel, a noi sembra una palla buttata in tribuna». Lo ha detto Giuseppe Conte (M5s) dopo il vertice a Palazzo Chigi sul salario minimo.

«È stato un incontro interlocutorio ma il dato positivo è che nessuno ha sbattuto la porta. La proposta che ci ha fatto Meloni è di un dialogo su un intervento più ampio, dentro il quale non c'è un pregiudizio a discutere sulla proposta di salario minimo». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando di salario minimo dopo il vertice a Palazzo Chigi.